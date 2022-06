Brent dispara para 124 USD

O petróleo está a disparar no mercado internacional, estando o Brent a negociar na fasquia dos 124 USD por barril, renovando máximos de Março, em reacção ao embargo europeu ao petróleo russo acordado esta segunda-feira em Bruxelas.

O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, dispara 3,70% para 119,33 USD. Já o Brent do Mar do Norte referência para as exportações angolanas soma 1,93% e alcança os 124,02 USD por barril renovando máximos de três meses. O crude negociado em Londres caminha para o sexto ganho mensal consecutivo, a maior sequência de subidas desde 2011, segundo os dados compilados pela Bloomberg.

Esta segunda-feira, os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) chegaram a acordo para um embargo ao petróleo russo, anunciou o presidente do Conselho Europeu, explicando estarem em causa dois terços das importações europeias à Rússia. Mais tarde, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, destacou que este acordo irá reduzir em cerca de 90% as importações de petróleo da Rússia pelo bloco comunitário até ao final do ano.

“Embora o acordo seja bastante diluído face à proposta original continua a ser favorável (ao bom desempenho do petróleo)”, defendeu Warren Patterson, citado pela Bloomberg. “Se a Alemanha e a Polónia mantiverem a posição original e reduzirem a zero as importações de petróleo russo esta medida terá um impacto ainda mais siginifcativo no mercado”, acrescentou o responsável pelo departamento de estratégia para o mercado das “commodities” do ING Group.