Brent desvaloriza para 104 USD

Depois de ter negociado no ‘verde’ na última sessão, o petróleo volta a negociar em território negativo esta quinta-feira. Há momentos, o Brent que serve de referência às exportações angolanas descia 0,5% para 104,39 USD por barril, de acordo com dados do Investing.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Junho terminou na quarta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 2,61%, para os 104,99 USD.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,67 USD acima dos 102,32 com que fechou as transacções na segunda-feira.