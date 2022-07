Brent com subida ligeira para os 107 dólares por barril

O petróleo prepara-se para encerrar uma semana de ganhos, à medida que os investidores equilibram as preocupações com uma possível recessão que pode levar a uma alívio dos preços e o temor sobre o aperto da oferta.



O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, soma 0,39% para 96,80 USD por barril, tendo nos últimos dias acumulado um ganho de cerca de 2%.



Já o Brent do Mar do Norte referência para as exportações angolanas cai 0,11% para 107,02 USD por barril.

"O mercado está a pesar entre os riscos de uma recessão e a destruição da procura à medida que a economia desacelera e o facto de o mercado estar com um aperto do lado da oferta", comentou Stephen Innes, gestor e sócio da SPI Asset Management.

Para a próxima semana, os EUA estão optimistas de que a reunião da OPEP+ possa terminar com boas notícias, segundo uma fonte próxima da administração Biden, citada pela Bloomberg.



Os produtores serão confrontados com o pedido do presidente norte-americano, realizado durante a visita à Arábia Saudita, para que aumentem a produção de barris de ouro negro.