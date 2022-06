Brent cede e cai abaixo dos 120 USD por barril

O brent do mar do norte que serve de referência as exportações angolanas recua 1,70% esta segunda-feira abaixo dos 120 USD o barril, à medida que os investidores ponderavam a perspectiva de novos aumentos nas taxas de juros dos EUA para combater o aumento da inflação e o potencial de mais restrições de COVID-19 na China.

O petróleo não foi imune ao “sell-off” generalizado que se vive nos mercados e segue esta manhã a desvalorizar.

Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, cede 1,85% para 118,44 USD por barril.

É a terceira sessão de perdas do crude, ainda assim, os analistas acreditam que os preços do petróleo vão continuar a subir para lá de 2022, que poderá alcançar em breve a barreira dos 150 USD por barril.

Na quarta-feira, a Agência Internacional de Energia (AIE) vai divulgar as suas estimativas para o próximo ano. O consenso dos especialistas aponta para um crescimento na procura entre 1 milhão e 2,5 milhões de barris extra por dia. Em 2022, a AIE estima que a procura tenha aumentado na ordem dos 1,8 milhões de barris por dia.

Entretanto, esta segunda-feira, a Líbia voltou a reportar problemas da produção de petróleo devido à crise política interna que o país atravessa.