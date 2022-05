Brent acelera após Bruxelas proibir importações de petróleo russo

O petróleo está em alta, na sessão desta quarta-feira, depois de a Comissão Europeia ter proposto a proibição às importações de petróleo russo, avançou o site de notícia Investing.

A proibição foi avançada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que propôs a proibição das importações europeias de petróleo à Rússia, a concretizar gradualmente até final do ano devido à dependência de alguns países, na sequência da guerra na Ucrânia.

“No último pacote de sanções, começámos com o carvão, agora estamos a abordar a nossa dependência do petróleo russo. Sejamos claros, não vai ser fácil alguns Estados-membros são fortemente dependentes do petróleo russo, mas temos simplesmente de trabalhar nesse sentido e propomos agora uma proibição do petróleo russo”, declarou Ursula von der Leyen.

O Brent que serve de referência para as exportações angolanas subia mais de 2,5% para 107,72 USD.