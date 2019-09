Brasil: Sector de serviços cresce 0,8% em Julho

O sector recuperou assim de um recuo observado em junho de 0,7%. Na comparação com igual mês do ano passado, o volume de serviços no Brasil avançou 1,8% em julho de 2019, alcançando, assim, a quarta taxa positiva não sequencial do ano.

Para o órgão de pesquisa brasileiro, o resultado de Julho já apontava um “ligeiro ganho de dinamismo” face ao primeiro semestre deste ano, quando houve crescimento de 0,6%, mas, principalmente, na comparação com os sete primeiros meses de 2018.

Nos últimos 12 meses, os serviços acumulam um crescimento de 0,9%, mas o instituto de pesquisa do Governo brasileiro frisou que ainda não há trajectória clara de recuperação.

Mesmo com crescimento de 0,8% entre junho e julho de 2019, o maior desde dezembro de 2018, o sector de serviços ainda está 11,8% abaixo do recorde alcançado em maio de 2014 e 1,2% menor que em dezembro do ano passado.

Para Rodrigo Lobo, gerente de pesquisa do IBGE, a queda em relação a dezembro pode ser explicada pelo sector dos transportes, que registou um volume 2,8% menor.

“O transporte de carga, em especial o terrestre, tem uma grande aderência ao sector industrial, que mostra taxas negativas nos últimos três meses”, frisou Lobo.