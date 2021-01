Brasil regista aumento na procura por combustível em 2020

A recuperação da procura por combustível foi uma grande surpresa de acordo a PetroAngola, a Petrobras é sem dúvidas um caso único no mundo porque eles foram capazes de melhorar a produção de combustível num curto espaço de tempo. As refinarias estatais brasileiras processaram cerca de 1,85 mbpd em Outubro, um aumento de 17% em comparação com o mesmo período de 2019, enquanto que a empresa se focava em atender à demanda mais forte de diesel a partir de uma safra recorde de gasolina para o verão. A Petrobras também tem se beneficiado do aumento da demanda pelo óleo combustível com baixo teor de enxofre.

O aumento da demanda de petróleo no Brasil é um desenvolvimento bem-vindo para um mercado global que foi forçado a dar um passo atrás devido às baixas expectativas da demanda por energia, resultante da propagação do coronavírus e o seu impacto negativo no mercado petrolífero.