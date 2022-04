Brasil oferece-se para substituir dependência energética europeia

O ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, salientou que o seu país pode ser “a solução” para a Europa resolver os seus problemas geoestratégicos de abastecimento energético e agrícola após a guerra na Ucrânia.

Numa entrevista à agência espanhola Efe, Paulo Guedes garantiu que o Brasil pode assegurar “segurança” no abastecimento dessas matérias-primas, numa altura em que “todos estão a recalcular os riscos geopolíticos” depois da guerra na Ucrânia.

O responsável governamental sublinhou que o Brasil deve tornar-se mais importante numa altura em que as diferentes regiões do mundo estão a analisar uma possível “deslocalização industrial” para evitar os problemas sofridos com a logística, o transporte ou a falta de produtos, como os semicondutores.

Os investimentos industriais que anteriormente eram feitos na Ásia “podem agora ser relocalizados para a América Latina”, afirmou Paulo Guedes, recordando que o Ocidente tem uma história e relações muito estreitas com aquela região em que países como Espanha e Portugal desempenharam um papel pioneiro.