Brasil licita 17 projectos de geração de energia eléctrica para enfrentar crise hídrica

A Agência Nacional de Energia Eléctrica (Aneel) brasileira adjudicou contratos para adquirir a energia que será gerada entre Maio de 2022 e Dezembro de 2025 por 17 novos projectos de geração, visando combater uma grave crise hídrica.

De acordo com o Negócios, os projectos em causa ajudarão o país a enfrentar a maior crise hídrica dos últimos 90 anos.

A Aneel (órgão regulador), num leilão extraordinário convocado para a concessão de licenças de emergência de geração de energia eléctrica de fontes eólica, solar, térmica e de biomassa, escolheu 17 propostas que têm uma capacidade instalada somada de 1.221 megawatts de potência e podem gerar em média 775,5 megawatts.

Os contratos preveem a construção de 14 centrais termoeléctricas alimentadas a gás natural, dois parques solares e uma central térmica alimentada a biomassa (resíduos de madeira) em oito das 27 unidades federativas do Brasil, entre as quais São Paulo e Rio de Janeiro.

As centrais térmicas a gás natural, fonte menos poluente e mais económica do que o carvão, serão responsáveis por cerca de 99% da energia contratada e estarão localizadas nos Estados do Rio de Janeiro (6), Espírito Santo (3), Mato Grosso do Sul (2), Paraná (1), São Paulo (1) e Santa Catarina (1).

Os novos projectos exigirão investimentos de 5,2 cerca de 810 milhões de euros até 2025.

Diante da expectativa de redução na geração das hidroeléctricas, responsáveis por 65% da energia produzida no país, a Aneel optou por contratar projectos de emergência com outras fontes.