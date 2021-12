Brasil leiloa reservas que podem torná-lo 5º maior produtor de petróleo

O Brasil leiloará na próxima semana os direitos de exploração de reservas petrolíferas com cerca de 12 mil milhões de barris de petróleo bruto e cuja extracção poderá convertê-lo no quinto maior produtor mundial do sector.

Os vencedores do leilão de 17 de Dezembro, no qual estão inscritas dez grandes multinacionais, terão de fazer investimentos de 204 mil milhões de reais (32,4 mil milhões de euros) para desenvolver a produção nessas áreas.

Os números foram divulgados na quinta-feira à imprensa pelo ministro de Minas e Energia brasileiro, Bento Albuquerque.

"Este leilão aumentará as nossas reservas de petróleo em cerca de 12%, o que não é pouco para um país que já é o sétimo maior produtor de crude do mundo e que nos permitirá entrar entre os cinco maiores produtores mundiais em 2030", afirmou o governante citado pela Lusa.

Segundo Albuquerque, a estimativa de 12 mil milhões de barris de petróleo contidos nos campos de Sépia e Atapú equivalem às actuais reservas comprovadas do Brasil (12.714 milhões de barris) e a um oitavo das prováveis reservas do país (100 mil milhões de barris).

No leilão, serão oferecidos direitos de exploração dos volumes excedentes que a estatal brasileira Petrobras descobriu em Sépia e Atapú, duas áreas da bacia marítima de Santos com hidrocarbonetos comprovados no pré-sal, o horizonte com reservas gigantescas que o Brasil detém em águas muito profundas do oceano Atlântico, abaixo de uma camada de sal de dois quilómetros de espessura.

O contrato pelo qual a Petrobras conquistou os direitos de exploração das duas áreas prevê que a estatal a ceda a outras empresas, embora possa permanecer como operadora com uma participação de 30%, o que excede os cinco mil milhões de barris.

Os enormes excedentes atraíram o interesse de gigantes como Shell, Chevron, Total, ExxonMovil, e até mesmo da colombiana Ecopetrol, que estão inscritas para disputar a chamada Segunda Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa.