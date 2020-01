Brasil: Governo tem menor prejuízo em cinco anos com défice de 20,5 mil ME em 2019

O ano de 2019 foi o sexto consecutivo em que as despesas do Governo brasileiro superaram as receitas com impostos e tributações. Contudo, o montante atingido no ano passado foi inferior ao de 2018, quando o défice primário ficou em 120,3 mil milhões de reais (25,9 mil milhões de euros).

Nos últimos cinco anos, apenas em 2014 o défice das contas brasileiras conseguiu ser inferior ao de 2019, quando as contas do Governo registaram resultados negativos na ordem dos 23,482 mil milhões de reais (5,05 mil milhões de euros).

O défice primário não inclui os gastos do executivo com o pagamento dos juros da dívida pública.

Entre as razões apontadas pelo Governo para a queda no défice em 2019 está a arrecadação para os cofres do Estado de 23,69 mil milhões de reais (5,10 mil milhões de euros) com a chamada “cessão onerosa”, referente a um leilão de áreas de exploração de petróleo.

O resultado do défice ontem apresentado pela Secretaria do Tesouro Nacional é superior ao projectado pela equipa económica do Governo brasileiro, liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro.