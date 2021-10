Brasil eleva taxa de juros ao nível mais alto para conter inflação

O Banco Central do Brasil elevou na Quarta-feira a taxa básica de juros em 1,5 pontos percentuais, para 7,75% ao ano, o nível mais elevado em quatro anos, numa tentativa de travar a crescente inflação.

De acordo com a Lusa, o Comité de Política Económica do Banco Central decidiu acentuar a sua política de aumentar gradativamente o custo do dinheiro, já que nas duas últimas reuniões só havia aumentado a denominada taxa Selic num ponto percentual, após admitir que a inflação parece estar fora do controlo.

“A inflação ao consumidor continua elevada. A alta dos preços veio acima do esperado, liderada pelos componentes mais voláteis, mas observam-se também pressões adicionais nos itens associados à inflação subjacente”, explicou o Banco Central em comunicado.

O órgão emissor acrescentou que o aumento de 1,5 pontos na taxa de juros foi decidido de forma unânime porque, dada “a deterioração do balanço de riscos” e o aumento das projecções para a inflação, “o novo ritmo de ajuste é o mais adequado para garantir a convergência da inflação para as metas no horizonte relevante”.

Após elevar a taxa de referência desde 6,25% anual em Setembro, quando já estava no seu nível mais alto em dois anos, para 7,75% ao ano nesta Quarta-feira, o custo do dinheiro no Brasil atingiu o seu maior nível desde Setembro de 2017 (8,25%).

Depois de dois anos de recessão (2015-2016) e outros dois de baixíssimo crescimento, as taxas caíram rapidamente no Brasil a partir de 2019, com a chegada à Presidência do líder de extrema-direita Jair Bolsonaro, defensor de um modelo económico liberal, até que se fixaram em 2,0% ao ano em agosto de 2020