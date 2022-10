Brasil com recorde de exportações de café

O Brasil, o maior produtor e fornecedor mundial de café, recebeu cerca de 6,73 mil milhões de euros pelas suas exportações entre Janeiro e Setembro, um valor recorde para o período,

Segundo dados divulgados hoje pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), o valor das exportações acumuladas nos primeiros sete meses do ano é 60,4% mais elevado do que no mesmo período de 2021, graças aos preços elevados do produto e aos baixos volumes disponíveis a nível mundial.

As exportações até Setembro de 2022 também o total de todo ano passado (cerca de 6,3 mil milhões de euros).

Apesar do elevado valor, as exportações brasileiras de café em volume caíram 3,9%, de 29,93 milhões de sacos (60kg) nos primeiros nove meses de 2021 para 28,75 milhões de sacos entre janeiro e Setembro de 2022.

O forte aumento dos valores recebidos apesar da redução dos embarques deveu-se ao aumento dos preços dos cereais nos mercados internacionais em cerca de 67% no último ano.