Brasil com excedente nominal nas contas públicas de 16 482 milhões USD

O Brasil registou um excedente nominal nas contas públicas de 16 482 milhões USD em Janeiro, enquanto a dívida bruta do país caiu para 79,6% do PIB, anunciou hoje o Banco Central.

O resultado é equivalente a 11,3% do Produto Interno Bruto (PIB) e é mais de quatro vezes superior ao registado em Janeiro de 2021, quando o país ainda estava a sentir os efeitos da pandemia e registou um excedente nominal de até hoje cerca de 3 515 USD, segundo um relatório divulgado pela autoridade monetária do país.

O resultado foi impulsionado pelo forte desempenho do sector público consolidado - que inclui os governos federal, regional e municipal e algumas empresas públicas - que registou um excedente primário recorde de 19 960 milhões USD no primeiro mês do ano, contra 11.446 milhões USD no mesmo mês de 2021.

Nos últimos 12 meses anteriores a Janeiro, o excedente primário do sector público consolidado brasileiro totalizou o equivalente a 1,23 do PIB.