Brasil aumenta taxa de juro anual para 13,25%, nível mais alto em 6 anos

O Banco Central do Brasil aumentou a taxa de juro de referência em 0,5 pontos percentuais para 13,25% ao ano, o seu nível mais elevado em seis anos.

Na 11.ª subida consecutiva das taxas, o comité de política económica do banco central (Copom) voltou a abrandar o aumento gradual do custo do dinheiro, que tinha aumentado um ponto percentual desde Fevereiro, depois de ter pressionado para aumentos de 1,5 pontos percentuais desde Outubro de 2021.

“O ambiente externo continuou a deteriorar-se, marcado por revisões negativas das perspectivas de crescimento global num ambiente de fortes e persistentes pressões inflacionistas”, disse Copom numa declaração em que justificava a sua decisão.

“O aperto das condições financeiras, impulsionado pelo aperto da política monetária nos países avançados, bem como o aumento da aversão ao risco, aumenta a incerteza e gera volatilidade adicional, particularmente nos países emergentes”, acrescentou a agência.

Para este ano, o banco central estabeleceu um objectivo de inflação de 3,50% com uma margem de tolerância de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo, elevando o limite máximo para 5%.

As estimativas da inflação não são muito encorajadoras para 2022 devido à situação de conflito entre Rússia e a Ucrânia.

Os economistas prevêem que o Brasil terminará o ano com uma taxa de inflação de 8,5%, que, embora inferior à de 2021 (10,06%), quase duplicará a meta fixada pelo Banco Central pelo segundo ano consecutivo.