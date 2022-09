Brasil aumenta previsão de crescimento do PIB para 2,7%

O Governo brasileiro aumentou a sua previsão de crescimento para 2022 de 2% para 2,7%, devido ao aumento do PIB no segundo trimestre do ano, anunciou o Ministério da Economia.

O Produto interno bruto (PIB) do Brasil aumentou 1,2% no segundo trimestre em comparação com 1% no primeiro trimestre, cresceu 2,6% numa base anual e acumulou um aumento de 3,2% no primeiro semestre do ano.

De acordo com o Boletim Macro Fiscal divulgado pelo Ministério da Economia, o resultado do PIB no segundo trimestre foi “acima da previsão”, pois o mercado tinha estimado um aumento de 0,9%.

A queda da taxa de desemprego, que era de 9,1% da população economicamente activa em Julho, uma redução de 4,6 pontos percentuais em comparação com o mesmo período em 2021, ajudou à melhoria das previsões.

Quanto à inflação deste ano, o Governo também foi optimista e reduziu a sua projecção de 7,2% para 6,3% por ano, uma taxa semelhante à calculada pelo mercado (6,40%).

Contudo, a estimativa ainda está acima das metas estabelecidas pelo Banco Central, que espera que a inflação seja limitada a 3,50% este ano, com uma margem de 1,5 pontos percentuais de tolerância para cima ou para baixo.

Se esta previsão for confirmada, este será o segundo ano consecutivo em que a taxa de inflação excederá a meta estabelecida pelo banco central.

Em 2021, a inflação foi de 10,06%, a mais elevada desde 2015 e quase o dobro do limite máximo da meta estabelecida pelo banco central.

Para o próximo ano, de acordo com o boletim, a previsão manteve-se nos 4,5%.