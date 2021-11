Brasil adianta-se ao Mercosul e reduz tarifas de importação

O Brasil anunciou que vai reduzir em 10% as tarifas sobre 87% das suas importações de bens e serviços, o que significa que adopta já uma alteração que vem sendo discutida no âmbito do Mercosul.

Segundo um comunicado conjunto dos Ministérios das Relações Exteriores e da Economia do Brasil, a redução vigorará até 31 de Dezembro de 2022 e foi adoptada unilateralmente e ao amparo das normas do Mercosul que permitem “a adopção de medidas destinadas a proteger a vida e a saúde das pessoas”.

De acordo com a Lusa, a redução da tarifa externa do bloco comercial que o Brasil integra com Argentina, Uruguai e Paraguai é discutida há meses e já foi praticamente acertada, embora não formalizada.

Argentina foi o país que mais resistiu a esses cortes, mas há um mês mostrou-se bem mais aberta, numa visita a Brasília do seu novo ministro das Relações Exteriores, Santiago Cafiero, que foi recebido pelo seu homólogo brasileiro, Carlos França.

No final dessa reunião, os dois ministros anunciaram que haviam chegado a um “acordo” para essa redução de dez pontos percentuais, o qual seria trabalhado com o Paraguai e Uruguai, que já se mostravam dispostos a aceitar essa alteração.

Até então, esperava-se que a redução tarifária fosse anunciada na próxima cimeira do Mercosul, marcada para Dezembro e que será organizada pelo Brasil, que actualmente detém a presidência semestral do bloco.

A tarifa máxima sobre as importações do Mercosul actualmente é de 35%, mas em média aplica-se uns 12% e a Argentina manteve-se contra a revisão até à visita de Cafiero ao Brasil em Outubro passado.