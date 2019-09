BPI revê em baixa previsão de crescimento da economia portuguesa para este ano

Num research publicado esta segunda-feira, a instituição financeira antevê que a economia portuguesa cresça 1,7%, em 2019, menos uma décima do que a anterior previsão e abaixo dos 1,9% que o Governo projectou no Programa de Estabilidade.

O banco justifica a alteração das projecções económicas com alguns sinais de desaceleração no terceiro trimestre e com a potencial materialização de riscos externos.

“Os indicadores disponíveis para o terceiro trimestre são diminutos, mas sugerem uma ligeiramente desaceleração do ritmo de crescimento do PIB. Adicionalmente, a envolvente externa tem vindo a deteriorar-se, podendo levar ao adiamento de decisões de investimento e de consumo durante a segunda metade do ano, para além de afectar desfavoravelmente o comportamento das exportações”, indica a nota.

Embora assinale que a economia portuguesa manteve “um ritmo de crescimento robusto“ no segundo trimestre, em que o PIB avançou 0,5% em cadeia e 1,8% face ao período homólogo, o BPI realça que “os riscos estarão particularmente enviesados em sentido descendente e dependentes da materialização (ou não) de riscos externos que possam afectar a procura global e o cenário internacional”.