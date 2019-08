BPI conclui fusão com BPI Private Equity

“Conforme decorre do projecto de fusão, sujeito à confirmação da inscrição da operação no registo comercial, que já se encontra pedida, a produção de efeitos da fusão e a consequente extinção daquelas duas primeiras sociedades terá lugar nesta data de 31 de julho de 2019”, refere o comunicado do BPI enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários esta quarta-feira.

O BPI destaca que as “fusões por incorporação e a extinção jurídica das referidas sociedades têm como objectivo simplificar a estrutura do grupo BPI”.

A fusão já tinha sido publicamente anunciada em outubro de 2018, no seguimento da estratégia do CaixaBank, que tomou o controlo do BPI em 2017, de alterar a estrutura do grupo bancário português.