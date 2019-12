BPC vende divisas ao preço mais alto

De acordo com o mapa de publicação do BNA, que fez saber de uma ligeira apreciação do kwanza em relação ao dólar e ao euro, os bancos Atlântico e VTB seguiram-se com taxas de 491 kwanzas cada. Já na venda de euros, o BPC foi também o mais caro ao cobrar 563 kwanzas, superando os 549 e 547 kwanzas fixados pelo VTB e Atlântico, respectivamente.

A tabela diária publicada pelo BNA na sua página de Internet mostra que a média da taxa cambial actual, até ontem, era de 481 kwanzas para o dólar e 536 para o euro. Em relação ao dia anterior, segunda-feira, a variação positiva do kwanza foi de 0,84 por cento no dólar e 0,91 para o euro.

Quanto às casas de câmbio, foi a Alameda Câmbios que vendeu o dólar ao preço mais alto, ou seja, 560 kwanzas por cada dólar. Atrás desta ficaram a Sancase e a Moneta com 615 kwanzas cada uma. Em relação ao euro, quem vendeu mais caro foi Gems Câmbio com 665 kwanzas, superior aos 660 da Moneta e da Sancase.

Mercado informal

Nas ruas, nas chamadas kinguilas, a venda de divisas está ligeiramente mais alta, sendo 560 e 610 kwanzas para o dólar e o euro. Se o cliente quiser adquirir as divisas em troca dos seus kwanzas tem de pagar 590 kwanzas para um dólar e 650 o euro.

Embora haja esta evolução positiva e um sinal de maior controlo do operador, que na semana passada comprou compulsivamente os excessos de divisas detidos por determinados bancos à revelia dos instrutivos, no terreno ainda se assiste, por parte de bancos comerciais, a exigência de apresentação de bilhete de passagem e visto de entrada para a cedência de divisas aos interessados.

Determinados bancos também justificam a não cedência de divisas que os clientes têm em conta a uma suposta não existência de cobertura, o que também contraria as deliberações do Banco Nacional de Angola.