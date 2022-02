BPC reforça liquidez com leilão de imóveis

O Conselho de Administração da BPC-Imobiliária prevê com o modelo inovador para a venda de activos, por via de leilões híbridos electrónico e presencial, possa contribuir para a dinamização do sector imobiliário, a economia angolana e reforçar a criação de liquidez para o Banco.

Segundo a BPC Imobiliária, a administração espera contribuir da melhor forma para a recuperação financeira e económica do Banco, de formas a estar cada vez mais robusto para o fomento do crédito às Pequenas e Médias Empresas e as famílias.

O leilão de imóveis realizados, cujo objectivo visa a alienação de activos do Banco, está a atrair o maior número de candidatos, fruto da facilidade de acesso.

Os termos e regulamentos do processo de leilão tem permitido a adesão de cada vez mais cidadãos.

A candidatura dos interessados é feita de forma electrónica ou presencial, sendo que aos concorrentes é exigida a documentação necessária que é analisada posteriormente pela Comissão de Avaliação.

Para os Imóveis Comerciais, o modelo de aquisição é por pronto pagamento, enquanto para os imóveis habitacionais (residências), a primazia recai para a melhor oferta.

Luís Pedro, engenheiro informático e candidato ao leilão, diz ser um processo acessível. "Penso ter havido transparência e não existem razões para quaisquer reclamações, na medida em que todo o processo é feito de forma clara e aberta”, observou, citado pela Rádio Nacional de Angola.

Por seu turno, a jurista Rosa Beirão, que já participou de um leilão de habitação, espera voltar a concorrer. Segundo avançou, basta cumprir com os requisitos, ter o cheque visado ou o comprovativo de transferência bancária para a conta da BPC/leilões referente ao valor da caução para se alcançar o êxito.

De modo a evitar dúvidas ao processo de alienação dos activos, a imobiliária exige que os documentos sejam aprovados em sede do Conselho de administração e de seguida levados para aprovação e acompanhamento por parte do accionista maioritário, no Banco BPC.

Em termos de compliance, segundo dados disponibilizados pela BPC-I, os activos são avaliados pelo departamento de Perito Avaliar Independente (PAI), com base no método comparativo conforme normas do regulador o BNA, e de seguida estes activos são analisados e aprovados os preços de venda, e somente em Comité de Estratégia e Negócio (CNEG), onde fazem parte para além dos membros do Conselho de Administração, os especialistas de cada departamento.