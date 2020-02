BPC recupera 32 mil milhões de kwanzas

O volume recuperado representa 2,8 por cento da carteira de crédito malparado, em Dezembro de 2018 estimada em 1.118 mil milhões de kwanzas, mas, o concorrido processo de adesão prevê, também, a reestruturação do crédito com base no prolongamento do período de amortização, renegociação dos juros, perdão total dos juros de mora ou o perdão de 50 por cento dos juros corridos.

O banco considera que “ainda não é possível apresentar um balanço do crédito reestruturado, que é significativamente maior que o valor já recuperado”, uma vez que “muitos mutuários que possuíam créditos em mora e com os quais o BPC não tinha qualquer ligação, optaram pela decisão da revisão das condições de pagamento e a melhoria das garantias.

“Assistimos ao crescimento das intenções de regularização do crédito, quer seja por liquidações ou reestruturações, o que tem levado, à redução da carteira de crédito malparado”, declarou o banco, reconhecendo, entretanto, que os resultados até aqui conseguidos “estão aquém dos propósitos definidos na Campanha Renascer”.

O BPC indicou que a afluência de inadimplentes acentuou-se com a divulgação dos apelos, há cerca de quatro semanas, para o que os clientes em situação de incumprimento contactassem as unidades orgânicas do banco.

O perfil dos clientes que estão a regularizar as dívidas evoluiu com a elevação dos conceitos que regem a campanha que, inicialmente concebida para particulares, foi depois alargada a todos os outros segmentos.

