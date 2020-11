BPC melhora resultados no primeiro semestre

O BPC registou, no primeiro semestre, um resultado negativo de 189,6 milhões kz, com uma melhoria de 98,1 milhões kz quando comparado com os resultados do período homólogo, revela o relatório e contas da instituição relativo aos seis primeiros meses do ano.

O documento, disponível no portal do BPC, refere que esses números reflectem a reversão de imparidades (quando o valor real de um activo é menor que o registado na contabilidade) de crédito e outros activos no montante de 893,6 milhões kz, apesar da diminuição do produto bancário.



Segundo o relatório, o produto bancário registou uma redução de 893 milhões kz face ao período homólogo, totalizando um valor negativo de 887,3 milhões devido, em parte, à diminuição da margem complementar (diferença entre o rendimento actual e o aumentado) em 922,8 milhões kz, o que reflecte o reconhecimento da menos valia decorrente da venda da carteira de crédito malparado à Recredit no montante de 847,2 milhões kz.



Os fundos próprios do BPC atingiram um valor positivo de 431,2 milhões kz, correspondendo a um aumento de 518,6 milhões kz (631,5%) em relação ao valor registado em Dezembro de 2019 e do capital social no montante de 564,7 milhões, enquanto os fundos próprios regulamentares registaram um acréscimo de 518,4 milhões (594,7 %).



O rácio de solvabilidade atingiu o valor positivo de 42,2%. Apesar dos aspectos positivos, no seu parecer, o auditor independente, a Crowe, considera que o BPC tem um elevado risco sistémico na banca nacional, pelo que "não é expectável que cesse as suas operações”.