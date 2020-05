BPC dispõe de 120 milhões USD para acelerar a importação de matérias-primas para agricultura

O Ministério da Economia e Planeamento anunciou, no encontro de hoje, realizado no Instituto Nacional de Estatísticas (INE), que existe uma linha de financiamento disponível no Banco de Poupança e Crédito (BPC).

O montante está avaliado em 120 milhões USD para acelerar a importação de matérias para agricultura (fertilizantes, sementes e calcário para correcção dos solos) e indústria de forma geral.

O valor divulgado distina-se aos empresários inscrito no programa de apoio em curso no INAPEM.