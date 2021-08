BP passa de prejuízos para lucros de 6 545 milhões no 1.º semestre

A companhia petrolífera BP obteve lucros de 7 783 milhões USD (6 545 milhões de euros) no primeiro semestre do ano, devido ao aumento dos preços do petróleo e à recuperação da procura do ouro negro, foi hoje anunciado.

De acordo com a Lusa, o comunicado enviado hoje à Bolsa de Londres, a BP informou que o lucro semestral contrasta com uma perda atribuível de 21 213 milhões USD (17 840 milhões de euros) no mesmo período do ano passado. Com este forte desempenho, a BP disse que vai aumentar os dividendos e lançar uma recompra de acções.

Depois de anunciar os seus resultados, as acções da companhia petrolífera subiram 3,40% na bolsa de Londres. As receitas totais no primeiro semestre de 2021 atingiram 74 090 milhões USD (62 309 milhões de euros), mais 43,4% do que no mesmo período do ano passado, acrescentou a companhia petrolífera.

Os custos de produção na primeira metade foram de 13 420 milhões USD (11 0286 milhões de euros), enquanto os custos de exploração foram de 206 milhões USD (173 milhões de euros), disse a BP, que publica os resultados em UUSD porque é naquela moeda em que o petróleo é comercializado.

A dívida líquida da empresa entre Janeiro e Junho foi de 32 706 milhões USD (27 505 milhões de euros), uma diminuição de 20,07% em comparação com o mesmo semestre do ano passado.

O CEO (Chief Executive Officer) da empresa, Bernard Looney, disse hoje que este é um ano destinado a implementar a estratégia da BP para a transformar numa "empresa de energia integrada" e apontou que a companhia está a "fazer progressos", ao apresentar resultados fortes.

Devido ao forte desempenho da companhia petrolífera, a BP aumentará os dividendos por acção ordinária em 4%, acrescentou Looney, confirmando que a companhia iniciará uma recompra de 1 400 milhões USD (1 177 milhões de euros) de acções.

A BP refere ainda ter gerado um excedente de liquidez de 2 400 milhões USD (2 018 milhões de euros) no primeiro semestre do ano após a sua dívida líquida ter atingido um objectivo de 35 000 milhões USD (29 400 milhões de euros).