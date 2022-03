BP e Eni assinam acordo para reforçar presença em Angola

As empresas petrolíferas BP e Eni assinam esta sexta-feira, em Luanda, um acordo que visa a exploração da oportunidade de união dos seus portfolios upstream em Angola, incluindo os seus interesses nos sectores de petróleo e gás.

As duas empresas decidiram prosseguir com a efectivação do acordo, através da criação de uma nova empresa que acreditam que irá trazer oportunidades significativas para ambas, com vista a impulsionar futuros desenvolvimentos e operações em Angola.

De acordo com um comunicado de imprensa, o acordo que vai ser assinado resulta de um memorando de entendimento entre as duas empresas assinado em Maio de 2021.

A nova empresa será financiada pela BP e pela Eni, beneficiará das competências e do pessoal de ambas e espera-se que seja auto-financiada. A BP e a Eni desenvolveriam um plano de negócios que permitisse capturar futuras oportunidades de exploração, desenvolvimento e a possibilidade de um aumento do portfolio em Angola e a nível regional.

A BP é operadora dos blocos 18 e 31, tem participações nos blocos 15, 17, 20. Tem igualmente participaçāo no Novo Consrcio de Gás (NCG) e na Angola LNG.

Já a Eni é a operadora do bloco 15/06 e dos blocos de exploração Cabinda Norte, Cabinda Centro, 1/14 e brevemente o bloco 28, e é também operadora do "Novo Consórcio de Gás" ("NGC"). Além disso, a Eni tem participação em blocos operados por parceiros: 0 (Cabinda), 3/05, 3/05A, 14, 14 K/A-IMI, 15 e Angola LNG.