Boris Johnson avisa o Reino Unido para se preparar para o Brexit sem acordo.

A economia britânica foi atingida pela pandemia.

Agora, com as negociações sobre um novo acordo comercial com a União Europeia em risco de colapso, Johnson precisa decidir: ele tenta encontrar um terreno comum com a Europa ou vai embora?

A Grã-Bretanha já enfrenta um 2021 difícil enquanto o País luta contra os choques gêmeos do coronavírus e do Brexit. Mas não conseguir um acordo com o maior mercado de exportação do Reino Unido aumentaria a dor.

Ficar de mãos vazias, o que Johnson ameaçou fazer na sexta-feira, criaria interrupções no comércio quando o período de transição terminar no final deste ano, tirando mais de 25 bilhões USD da economia do Reino Unido em 2021 em comparação com um cenário onde um acordo de livre comércio limitado.

De acordo com uma análise da CNN Business com base em previsões do Citi e do Institute for Fiscal Studies. Isso deixaria o País ainda mais atrasado em seus esforços para se recuperar do choque histórico desencadeado pela pandemia.

“A combinação da COVID-19 com a saída do mercado único da UE torna as perspectivas do Reino Unido excepcionalmente incertas”, disse Laurence Boone, economista-chefe da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico, em um relatório esta semana. “As acções tomadas para lidar com a pandemia e as decisões sobre as relações comerciais futuras terão um impacto duradouro na trajectória económica do Reino Unido nos próximos anos.”

Pouco progresso no negócio

O tempo está passando para que o Reino Unido e a União Europeia cheguem a um acordo, com a Grã-Bretanha prestes a perder seu status comercial favorável com o bloco no final de Dezembro.

As reuniões desta semana foram concluídas sem grandes avanços, e Johnson disse na sexta-feira que o país deve se preparar para uma relação comercial semelhante à da Austrália. A Austrália não tem um acordo comercial abrangente com a União Europeia.

A maior parte do comércio é conduzida sob regras mais básicas da Organização Mundial do Comércio.

Dado que Bruxelas se “recusou a negociar seriamente durante a maior parte dos últimos meses”, disse Johnson, “agora é a hora de nossos negócios se prepararem, e os transportadores se prepararem, e os viajantes se prepararem” para um não-deal.

No entanto, ainda pode haver alguma esperança de um acordo. Johnson quase não descartou novas negociações, e a presidente da Comissão da UE, Ursula von der Leyen, tweetou na sexta-feira que sua equipe iria a Londres na próxima semana para intensificar as negociações, conforme planejado anteriormente.

Os direitos de pesca e a estrutura para a resolução de disputas futuras continuam a ser pontos críticos para ambos os lados, de acordo com Mujtaba Rahman, diretor-gerente para a Europa do Eurasia Group, uma consultoria de risco político.

“Não acreditamos que o acordo vá fracassar, mas acreditamos que os desafios técnicos e políticos que ele apresenta serão mais difíceis de superar do que muitos acreditam”, disse Rahman na quinta-feira.

Johnson disse que os termos do futuro acordo comercial precisavam ser acertados até meados de Outubro para dar às empresas tempo suficiente para planejar o resultado. Esse prazo já passou.

Rahman acredita que ainda é do interesse político de Johnson fechar um acordo, dadas as críticas de sua gestão à crise da COVID-19.

“À medida que o governo de Johnson se despedaça com o coronavírus, a necessidade de uma vitória política, que só um acordo pode ser, é maior do que nunca”, disse ele.

Nos últimos dias, o Reino Unido optou por uma abordagem regional à medida que seus casos de coronavírus aumentavam, reimpondo regras rígidas em Liverpool e impedindo que pessoas de diferentes famílias se reunissem em Londres a partir de sábado. Isso gerou críticas tanto daqueles que estão preocupados com o impacto sobre a economia quanto daqueles que acreditam que medidas nacionais dramáticas são necessárias para manter a situação sob controle.

Alarme de som de negócios

A confusão sobre o próximo destino do Brexit não poderia vir em pior hora para o Reino Unido.

O Citi e o IFS estimam que a economia do Reino Unido se contraia 9,4% este ano. Essa seria a maior queda desde 1921, segundo dados do Banco da Inglaterra. As restrições adicionais em vigor podem piorar as coisas.