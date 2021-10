Bolsonaro diz ter pretensão de privatizar PETROBRAS

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, criticou nesta quinta-feira, 14, a política de preços da petrolífera Petrobras e disse ter pretensão de privatizar a estatal, sugerindo ainda à população que economize combustível.

As declarações de Bolsonaro foram feitas durante uma entrevista à rádio pernambucana Novas de Paz, num momento em que vem sofrendo duras críticas devido ao aumento do preço do gás de cozinha e dos combustíveis no país.

“Seria bom se todo mundo ajudasse a economizar combustível”, apelou Bolsonaro. Contudo, o chefe de estado isentou-se de responsabilidades por essa inflação e culpou a cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Produtos (ICMS), um imposto estadual.

Na semana passada, a Petrobras anunciou o reajuste de 7,2% na gasolina e no gás de cozinha. Na semana anterior, o diesel já tinha ficado 9% mais caro no país sul-americano.

Nos últimos meses, o preço do petróleo tem aumentado no mercado internacional, ainda sob efeito da pandemia, o que provocou um desajuste entre oferta e a procura do produto.