Bolsas europeias em baixa, à espera do FMI e da Fed

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, à espera da atualização das estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do início da reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

Cerca das 08:45 em Lisboa, de acordo com a agência de noticias Lusa, o EuroStoxx 600 recuava 0,86% para 457,16 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 1,23%, 0,86% e 0,98%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,81% e 0,67%.

Depois de abrir em baixa, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08:45, o principal índice, o PSI20, recuava 0,93% para 5 053,70 pontos.

Os investidores também estão pendentes hoje da apresentação dos resultados das grandes tecnológicas dos Estados Unidos.

Em relação à actualização hoje do relatório Perspectivas Económicas Globais do FMI, os analistas esperam que se mantenha a estimativa de crescimento mundial de 6% em 2021.

Entretanto, hoje arranca a reunião de política monetária da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed).

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na segunda-feira, com o Dow Jones a avançar 0,24% para 35 144,31 pontos, um novo máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a valorizar-se 0,03% para 14 840,71 pontos, também um novo máximo.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1780 USD, contra 1,1812 USD na segunda-feira e o atual máximo desde Maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de Janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro abriu também em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 74,44 USD, contra 74,50 USD na segunda-feira e o atual máximo desde pelo menos o início de 2018, de 77,16 USD, verificado em 05 de Julho.