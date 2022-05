Bolsas europeias abrem no verde

As bolsas europeias estão a recuperar das quedas registadas na sessão anterior, num dia em que os investidores demonstraram um menor apetite por risco.

Esta manhã, o Stoxx 600 está a recuperar de mínimos de duas semanas, nesta altura a valorizar 0,69% para 420,33 pontos.

Praticamente todos os sectores do Stoxx 600 estão a valorizar neste momento, à excepção da depreciação de 0,76% do sector do petróleo e gás, num dia em que o petróleo está a desvalorizar.

Vários sectores estão a registar subidas superiores a 1%, com destaque para os ganhos do sector automóvel, que avança 1,83%, seguido pelos ganhos de 1,42% do sector dos produtos domésticos.

O português PSI está a valorizar 0,54%, enquanto em Madrid se vive uma subida de 0,71%. O alemão DAX regista a maior subida entre as bolsas europeias, a subir 1,07%, com Milão a registar uma valorização muito próxima, de 1,06%. O francês CAC40 avança 0,88%, o inglês FTSE 0,64%, enquanto em Amesterdão é registado um avanço de 0,66%.