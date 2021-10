Bolsa de Nova Iorque desce e petróleo abre em alta

A bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, numa altura em que o preço do petróleo registava uma nova subida no mercado nova-iorquino.

O índice Dow Jones descia 0,09% para 34.293,68 pontos e o Nasdaq recuava 1,40% para 14.362,11 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,42% e estava em 4.338,33 pontos.

O preço do barril de petróleo do Texas começou a negociar em Nova Iorque com uma subida de 1,69% para 77,16 USD, pendente dos resultados da reunião da aliança da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e de 10 outros produtores (OPEP+), que deverá optar por mais um ligeiro aumento na produção, após os cortes adoptados devido à crise causada pela pandemia.

O mercado de dívida pública também segue em foco, depois de uma forte subida nos rendimentos dos títulos de referência. Os juros das obrigações norte-americanas a 10 anos avançavam para 1,503%.