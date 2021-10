Bolsa de Lisboa arranca a semana em ligeira queda

O PSI-20 arrancou a sessão desta manhã a cair uns ténues 0,10%, pressionado pela Greenvolt, EDP, EDP Renováveis e BCP. Em sentido contrário, Galp Energia e Ibersol lideram os ganhos.

Foi um arranque de semana tímido para a Bolsa de Lisboa. O principal índice português começou a negociação da manhã a cair uns ténues 0,10%, para os 5471,36 pontos. Das 19 cotadas, nove caíam, seis estavam a subir e quatro mantinham-se inalteradas.

A segurar o PSI-20 na linha de água estava a Ibersol com uma subida expressiva de 4,86%, logo seguida da Galp Energia, que valorizava 1,09%. A Jerónimo Martins também estava pintada a verde, subindo 0,14%.

No campo oposto, estavam as duas EDPs, com a Renováveis a cair 0,46% e a casa-mãe a descer 0,20%, e também o BCP que, depois de uma semana particularmente feliz, negociava nos primeiros minutos desta segunda-feira a perder 0,32%. A liderar as quedas estava a Greenvolt, que há duas semanas subiu à principal liga da Bolsa de Lisboa e que esta manhã caía 1,35%.