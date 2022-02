Bolsa angolana de diamantes inicia operações este ano

A futura Bolsa de Diamantes de Angola deverá entrar em operação ainda este ano de 2022, reafirmou, no Dubai (Emirados Árabes Unidos), o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo.

“Apesar da pandemia da COVID-19, a Bolsa será constituída e inaugurada no edifício ENDIAMA/DEBEERS na capital Luanda”, disse o titular do sector, referindo que uma das funções desta será a licitação de diamantes, serviço relativamente novo no ramo.

A Bolsaserá gerida pela SODIAM e terá igualmente como objectivo disponibilizar uma plataforma neutra que canalize um fluxo regular de diamantes sob um único tecto, suportada por uma infra-estrutura e sistemas de segurança de ponta.

A propósito, explicou o governante, Angola realizou quatro concursos nos últimos dois anos (não mais pelo impacto da COVID-19 em 2020), tendo o leilão de Junho de 2021 obtido um volume superior a 45 milhões USD.

“O subsector dos diamantes mostra um excelente potencial e tem sido crucial na atracção de investimento directo estrangeiro para o país”, salientou, destacando que em 2021 a produção angolana de diamantes alcançou os 8,7 milhões de quilates.

Diamantino Azevedo garantiu que “não se permitirá a pandemia condicionar o plano de produção de diamantes, pelo que se criarão condições tecnológicas e humanas, para se atingir a previsão de 10,2 milhões de quilates, neste ano.