BODIVA lança programa para preparar empresas para a Bolsa

Vera Daves de Sousa, que falava no evento da apresentação do Relatório Anual dos Mercados BODIVA relativo a 2019, explicou que o programa de preparação das empresas - Investor Readiness Program – resulta de um acordo assinado em Janeiro com a London Stock Exchange e irá incidir sobretudo sobre as 17 empresas que serão privatizadas via mercado de capitais.

“Este programa irá contribuir para que as nossas empresas estejam prontas para cumprir os requisitos de investimento exigidos pelos investidores das praças internacionais”, disse a ministra, que alertou para as incertezas macroeconómicas, incluindo aquelas que derivam da epidemia do Coronavírus, nomeadamente ao nível do preço do petróleo, variável que afecta particularmente a economia angolana.

“Angola não fica imune a essa realidade, que afecta todos os países exportadores de petróleo e nos tem obrigado a adoptar medidas de mitigação, que, inevitavelmente, concorrem no curto prazo para a contracção económica, por via da diminuição das despesas públicas”, disse Daves. Neste contexto de incertezas e contenção da despesa pública, avançou a ministra, é ainda “mais relevante a activação” do financiamento das empresas e economia via mercado de capitais.

“O Executivo atribui um papel basilar ao mercado de capitais, enquanto elemento catalisador da actividade económica, por via da captação e aplicação de poupança interna e capital estrangeiro”, garantiu Vera Daves. E reforçou: “não parece haver outro caminho: o financiamento da retoma económica do nosso País terá de passar, necessariamente, pelo mercado de valores mobiliários”. Vera Daves destacou a importância da “abertura, ainda que parcial, da conta de capitais pelo Banco Nacional de Angola, mecanismo que cria as condições para a efectiva entrada do investimento estrangeiro, desejavelmente por via dos mercados BODIVA”, lembrando que será fundamental que os operadores “criem as condições, enquanto actores locais, para prestar serviços de intermediação e consultoria aos investidores não residentes”.