BODIVA dá “pé fora” ao Prestígio e BMF do mercado

A Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA) cessou esta semana, 18 de Outubro, a actividade dos Bancos BAI Micro Finanças (BMF) e Prestígio (BPG) como agentes de intermediação financeira do mercado de Dívida Pública.

Esta deliberação, segundo a nota que o Mercado teve acesso, surgiu em virtude da revogação da licença dos referidos bancos pelo Banco Nacional de Angola (BNA) e do cancelamento do seu registo junto da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), o que impede as entidades acima referenciadas de participar nos mercados regulamentados geridos pela BODIVA.

O banco Prestígio, foi-lhe retirada a licença a 30 de Setembro e o banco central justifica a decisão devido a “reiterada violação de requisitos prudenciais”. Já o BMF solicitou a dissolução voluntária e liquidação da instituição financeira, numa decisão tomada em Assembleia Geral realizada a 9 de Agosto tornada pública pelo BNA que registou a deliberação.

O banco Prestígio iniciou a sua actividade no mercado de valores mobiliários gerido pela Comissão do Mercado de Capitais em 2017. Passados seis anos, de acordo o relatório da BODIVA referente a Agosto, o banco transaccionou (em single e double counted) cerca de 6,18 mil milhões kz, que representou um peso de 0,4% no mercado.

Junto da Central de Valores Mobiliários (CEVAMA) o ex-agente de intermediação formalizou a abertura de 31 contas individualizadas.

Esta instituição, enquanto agente de intermediação, é o primeiro banco a integrar as acções ordinárias na CEVAMA seguido pelo BMF e o Banco Yetu.

O BMF, por seu turno, esteve apenas três anos como membro da BODIVA, tendo iniciado a sua actividade em 2019 como membro de liquidação e negociação.

Com a saída do BMF e BPG, encontram-se registados no Mercado de Dívida 23 bancos, duas corretoras e dois membros associados.

No que diz respeito à participação dos membros em negociação na BODIVA verificou-se em Agosto último apenas 17 agentes que contribuíram para o montante negociado.

No global, os agentes de intermediação registados na BODIVA transaccionaram cerca de 649 mil milhões kz, o que reflecte um crescimento exponencial de 365% face a Junho, cujo montante foi de 138 mil milhões Kz.

O membro associado BNA assumiu a liderança do mercado com um montante negociado de 230 mil milhões Kz, com uma quota de 35%. O agente BFA na segunda posição, negociou 179 mil milhões Kz, o que corresponde a uma quota de 27%. O BPC, na terceira posição, com uma quota de 11,64%, transaccionou 75 mil milhões Kz.