BNI lança aplicativo de pagamentos

O Banco de Negócios Internacionais (BNI) lançou uma carteira electrónica denominada ‘’Guita’’, que permite aos usuários e clientes do banco efectuar pagamentos, carregamentos, transferências bancárias, consulta de saldo, a partir do telemóvel e através do site oficial do serviço.

O aplicativo disponibilizado, recentemente, está inicialmente disponível para clientes BNI.

De acordo com uma nota de imprensa do banco, citado pela Angop, o aplicativo agiliza os pagamentos do consumo de electricidade, água, televisão por cabo, Internet, bilhetes de passagem de transporte, recargas de telemóvel, bem como transferências bancárias e levantamentos.

O BNI indica que o comerciante poderá ter acesso ao portal do cliente e ter, assim, acesso aos relatórios das transacções.

Já para pessoa individual, é necessário que adira ao aplicativo baixando na Play Store (para versão Android) e Apple Store (para versão IOS), registar-se na plataforma e abrir uma conta digital.

O Banco de Negócio Internacional alinha, deste modo, ao conjunto de operadores locais que têm disponibilizado soluções digitais inovadoras aos detentores de contas bancárias. A finalidade é, cada vez mais, proporcionar ao cliente bancário o máximo de facilidade e um leque de serviços e produtos actuais que respondam aos desafios da digitalização em curso.