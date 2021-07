BNA obriga instituições a ajustar procedimentos

O Banco Nacional de Angola (BNA) emitiu, há uns dias, através das páginas de utilidade pública do Jornal de Angola, comunicados, dando prazo a oito operadores não bancários do mercado nacional, para regularizar e ajustar procedimentos legais visando a sua continuidade no mercado nacional.

Trata-se das Sociedades de Microcrédito Mão Solidária e Microfund; a Sociedade de Remessas Dakota Transfer; a Cooperativa de Crédito Coocrepf e as Casas de Câmbios Robinson, Moneta, Platinum e Big One.

Segundo a notificação, todas receberam 10 dias, a contar da data de publicação do primeiro edital, para junto do Departamento de Regulação e Organização do Sistema Financeiro tratarem de questões de seu interesse.