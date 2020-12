BNA vai subsidiar TPA´s para aumentar inclusão financeira

O Banco Nacional de Angola (BNA) vai subsidiar a aquisição dos Terminais de Pagamentos Automáticos (TPA) para permitir que pequenos negócios possam receber pagamentos com cartões e com isso aumentar a inclusão financeira, revelou esta terça-feira o governador do banco central, José de Lima Massano, durante o “Conversas com Rumo” sobre “Qual o sistema Financeiro que Queremos para Angola”.

“O BNA tem trabalhado com bancos comerciais e a Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) para desenvolver um programa de massificação de TPA´S e ATMs”, explicou Massano, Keynote Speaker do evento da Media Rumo. “Estimamos ganhos relativamente ao aumento de micronegócio e operações de pequena dimensão(...) “.

De acordo com os dados do BNA, actualmente, o País conta com 135,3 mil TPAs, distribuídos pelas 18 províncias, lideradas por Luanda com 97,5 mil terminais equivalentes a 72%. A província do Bengo a que menos TPA tem com apenas 632.

Quanto às caixas automáticas, Angola dispõe de pouco mais de três mil caixas automáticas, das quais 1,7 mil (58%) implementadas em Luanda. Em relação aos cartões multicaixa, o País conta com cerca de cinco 6, 7 milhões, dos quais cinco milhões estão activos.

Para tornar exequível o desafio de tornar o sistema de pagamento mais fácil para as pessoas, o Banco Central conta com ajuda das empresas de telecomunicações para a realização de pagamentos de um telemóvel para o outro, o que pode fazer com que essa solução possa rapidamente estar disponível para um número considerável de pessoas.

“Com os pagamentos móveis o acesso será mais facilitado e vai permitir alcançar um número maior de cidadãos, independentemente de onde se encontra no País. Com as companhias móveis, que estão em todos cantos de Angola, vai ser mais fácil assegurar a execução dos pagamentos”, disse.