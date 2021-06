BNA vai libertar 140 mil milhões Kz com ajuste das reservas obrigatórias em divisas

O Comité de Política Monetária (CPM) do Banco Nacional de Angola (BNA) de 28 de Maio decidiu aumentar o coeficiente das reservas obrigatórias em moeda estrangeira de 17% para 22% e terminar com a obrigatoriedade de cumprimento parcial em Kwanzas.

Com essa medida, os bancos comerciais estão agora obrigados a depositar 22% dos depósitos em divisas dos clientes no banco central, sendo que a totalidade das chamadas reservas devem ser cumpridas em moeda estrangeira. Até agora os bancos tinham de depositar no banco central apenas 17% dos depósitos em divisas, sendo que 2% dos depósitos tinham de ser cumpridos em moeda nacional.

Segundo o governador do BNA, José de Lima Massano, “essa medida vai permitir ganhar maior liquidez para o sistema bancário”, avançando que “os números indicam que no primeiro momento vai se libertar 140 mil milhões Kz (em moeda nacional), os tais 2% que os bancos eram obrigados a cumprir”.

Os bancos têm dois tipos de reservas (depósitos) junto do banco central: as reservas obrigatórias, uma percentagem dos depósitos dos clientes que os bancos são Finanças Arquivo Mercado obrigados a depositar no BNA, e as reservas livres, valores que os bancos depositam livremente no BNA. Nem as reservas obrigatórias nem as reservas livres são remuneradas.

A soma dos dois tipos de reservas são as chamadas reservas totais. De acordo com as estatísticas do banco central, no final de Abril deste ano as reservas bancárias totalizam cerca de dois biliões kz. Os depósitos obrigatórios no valor de 1,6 biliões kz, representam 81% das reservas bancárias, sendo os restantes 375 mil milhões Kz, o equivalente a 18% do total, depósitos excedentários. Das reservas obrigatórias, 1,2 biliões são em kwanzas, o que representa 76%, e os 24% em moeda estrangeira, equivalentes a 385 mil milhões Kz.