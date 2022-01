BNA tem novos administradores não executivos

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, esta segunda-feira, seis administradores não executivos, para integrarem o Conselho de Administração do Banco Nacional de Angola (BNA), de acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente.

Segundo o documento, foram nomeados o Ex-director do Gabinete de Auditoria e Integridade Institucional da Administração Geral Tributária (AGT), Álvaro Teixeira Costa Fernão, Clarisse dos Anjos Mendes Figueira e Daniela Naulila de Almeida Simão (quadro do BNA).

Foram igualmente nomeados o advogado Hermenegildo Oseias Fernando Cachimbombo, o economista Jaime Joaquim Pedro Fortunato e o actual presidente do conselho fiscal do Banco BAI Microfinanças (BMF), Luís Manuel Neves.

Em entrevista a Zimbo, na passada sexta-feira, o governador do BNA, José de Lima Massano, havia revelado que a nomeação dos administradores não executivos do Banco Central deveria acontecer neste período.

Os membros do novo conselho são maioritariamente não executivos, ou seja, dos 11 membros que compõem o colégio apenas cinco são executivos.

“Os administradores não executivos têm responsabilidades sobre a aprovação das contas, das políticas gerais de gestão do próprio banco, a escolha do auditor externo, opinar sobre a movimentação de quadros no BNA, e também três destes administradores não executivos compõem um comité de auditoria com responsabilidades nos mecanismos de controlo interno que o banco dispõe” descreveu Massano.

Relativamente ao mandato dos membros do conselho, o governador do BNA esclareceu que, se por algum motivo o governador cessa o mandato não significa que o conselho deixa de existir, ou seja, cada administrador tem um mandato individual.