BNA só deve descer taxa de juro em 2022, diz Fitch

A consultora Fitch Solutions considerou esta segunda-feira (18), que o Banco Nacional de Angola (BNA) deverá manter as taxas de juro este ano, devendo baixar os juros de referência em 200 pontos base até final do próximo ano.

“O BNA manteve a sua taxa de juro de referência nos 20% na reunião de Setembro do comité de política monetária, o que reflecte um equilíbrio entre os riscos à inflação e as perspectivas de crescimento económico, por isso antevemos que o BNA mantenha a taxa até final do ano, e depois corte a taxa de juro em 200 pontos base até final de 2022”, lê-se num comentário à reunião.

Na nota, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, estes analistas da consultora Fitch Solutions, detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings, escrevem que o BNA deve continuar a considerar que os riscos de inflação estão equilibrados face à perspectiva de evolução da economia.

“Prevemos que o banco central corte a taxa de juro para 18% em 2022, quando a inflação abrandar, sustentada por um kwanza mais forte, o que dará algum estímulo de política monetária à economia, em recessão desde 2016”, concluem os analistas.

A inflação em setembro em Angola subiu de 26,1% em Agosto face ao mesmo mês do ano anterior, para 26,5% em Setembro, face a Setembro de 2020.