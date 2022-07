BNA sanciona incumpridores em mais de 800 milhões kz

O Banco Nacional de Angola, BNA, encerrou entre 1 de Abril e 30 de Junho, um total de 47 processos sancionatórios no âmbito dos procedimentos de Averiguação e Acção Sancionatória.

Do total dos processos encerrados, 24 correspondem a Instituições Financeiras Bancárias (IFB’s), sendo que, 19 culminaram com a aplicação de sanções pecuniárias, três convolaram, uma admoestação registada e a um dado provimento aos argumentos apresentados em sede do exercício do direito de defesa.

No que concerne às matérias mais infringidas, realce ao facto de que foram registadas 14 infracções respeitantes a normas prudenciais e 10 sobre normas de Conduta Financeira.

Reportando-se às Instituições Financeiras Não Bancárias (IFNB’s), foram encerrados 23 processos sancionatórios, sendo que, 17 tramitados, cinco (5) culminaram com a aplicação de sanções pecuniárias e outro com admoestação registada.

Quanto às matérias mais infringidas, realçamos que foram registadas 12 infracções relativamente a normas cambiais, nove aos requisitos prudenciais e duas referentes à conduta financeira.

No documento que fez publicar, o BNA explica que os 47 processos sancionatórios encerrados, no II trimestre, resultaram na aplicação de sanções pecuniárias de 829 milhões Kz, segundo o Departamento de Regulação e Organização do Sistema Financeiro do banco central.