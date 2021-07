BNA revoga licenças de nove instituições financeiras não bancárias

O Banco Nacional de Angola (BNA) revogou licenças de nove instituições financeiras não bancárias por inadequação do capital social e fundos próprios regulamentares ao mínimo estabelecido, de acordo com uma nota divulgada esta segunda-feira pelo banco Central.

As mesmas poderão estar suspensas num período de seis meses ou definitivamente de acordo com o artigo 36.º, conjugado com o n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 14/21, de 19 de Maio – Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras.

Constam da lista do banco Central a Dakota Transfer - Sociedade de Remessas de Valores, Microfund - Sociedade de Microcrédito, Big One – Casa de Câmbios, Platium - Casa de Câmbios, Moneta - Casa de Câmbios, COOCREPF – Cooperativa de Crédito, Robinson – Casa de Câmbios, e a PPCD - Sociedade de Microcrédito.

Na nota, o BNA reconhece também a caducidade da licença da sociedade de microcrédito, Mão Solidária, pelo facto de não ter iniciado a sua actividade dentro do prazo legalmente estabelecido para o efeito.

Assim, por força do disposto no n.º 3 do artigo 320.º da Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras, estas instituições são liquidadas de acordo com os procedimentos judiciais em geral aplicáveis às empresas comerciais.