BNA revoga licenças de casas de câmbio por inactividade

Segundo o comunicado do Banco Central, as instituições abrangidas são as primeiras a perder este ano as licenças que lhe haviam sido atribuídas pelo BNA.

As casas de câmbios em Angola deixaram de obter divisas através dos leilões, então semanais, a partir de Janeiro de 2018, o que levou à paralisação das actividades.

Recorde-se que, o BNA abandonou a 9 de Janeiro desse ano o sistema de câmbios fixados por via administrativa, tendo começado a vender as divisas aos bancos comerciais em leilões, com periodicidade semanal numa primeira fase, mais tarde tri-semanal e actualmente diária.