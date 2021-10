BNA revê em alta inflação para 27%

A inflação acumulada situa-se em cerca de 27%, este ano, de acordo com previsões avançadas, ontem, em Luanda, pelo governador do BNA, que situam a taxa acima da meta de 18,7% inscrita no Orçamento Geral do Estado (OGE), em Julho revista em alta, para 19,5% pelo próprio banco central.

José de Lima Massano anunciou a nova estimativa em conferência de imprensa realizada no fim da reunião mensal do Comité de Política Monetária (CPM), um encontro de dois dias no qual o Banco Nacional de Angola (BNA) decidiu manter a taxa básica de juro em 20%, bem como a de cedência e a de absorção de liquidez em 25 e 15%, respectivamente.

O governador atribuiu a escalada da inflação ao aumento dos preços nos mercados internacionais e à manutenção dos factores que determinam o comportamento dos preços no mercado interno, os quais, disse, apesar do quadro de estabilidade cambial, apontam para a continuação de pressões inflacionistas no curto prazo.

De Janeiro a Agosto, o Índice de Preços no Consumidor Nacional ascendeu a 16,88%, enquanto a variação homóloga (há 12 meses) situou-se em 26,09%, impulsionada pelos aumentos verificados na classe de Alimentação e Bebidas Não-Alcoólicas, cuja variação foi de 32,39%.