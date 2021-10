BNA reúne com as principais associações de produção alimentar

O Banco Nacional de Angola (BNA) realizou, esta quinta-feira, um encontro com as principais associações de produção alimentar para obter subsídios que contribuam para o alcance da estabilidade de preços e da produção, sobretudo de bens alimentares, na economia nacional.

De acordo com a nota divulgada no site do banco central, no que se refere à economia nacional, foi destacado o percurso de melhoria dos níveis de actividade económica, com realce para o crescimento real do PIB em 1,2% no segundo trimestre do ano corrente, a estabilidade do mercado cambial e a recuperação das reservas internacionais, que apresentam actualmente uma cobertura de 12,6 meses de importação de bens e serviços.

No que respeita a evolução dos preços, produção e importação de bens alimentares, foi destacada a tendência crescente dos preços dos bens alimentares ao nível dos produtores, grossistas e retalhistas.

De acordo com os dados do Índice de Preços Grossista publicados pelo INE, o ritmo de crescimento de preços dos produtos nacionais tem sido superior aos preços dos produtos importados, dadas as ineficiências ainda existentes no processo produtivo interno. Contudo, grande parte da produção agrícola tem vindo a crescer paulatinamente, em detrimento da redução das importações de bens alimentares.

Os representantes das associações presentes no encontro apresentaram um conjunto de factores que contribuem para o aumento dos preços dos produtos nacionais, nomeadamente, a dependência das importações de matérias-primas, elevados custos operacionais (transporte, combustível, água, licenças, etc.), carga fiscal (com realce para o IVA), dificuldades de acesso ao crédito, entre outros factores.

O encontro foi presidido pelo Governador do BNA, José de Lima Massano.