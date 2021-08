BNA retira licenças de oito instituições financeiras não bancárias

O Banco Nacional de Angola (BNA) revogou licenças de oito instituições financeiras não bancárias por incumprimento reiterado das normas que regem a actuação e por inactividade por período superior a seis meses, informou o banco central numa nota divulgada hoje.

Trata-se das sociedades de Remessas de Valores CRISTALPAY e GOO TRANSFER, bem como das casas de câmbios EURODÓLAR, DAKOTA e CELECÂMBIOS.

“Assim, o BNA comunica ao público em geral a sua decisão tomada no dia 17 de Agosto de 2021, em reunião ordinária do Conselho de Administração, sobre a revogação das licenças das instituições financeiras não bancárias identificadas”, lê-se na nota.

Na mesma nota, o banco central informa que, pelo facto de não terem iniciado a sua actividade dentro do prazo legalmente estabelecido para o efeito, o BNA reconhece a caducidade das licenças das sociedades de microcrédito LEZINHO, de Locação Financeira CREDILEASE e da prestadora de serviços de pagamentos SYRIDIAN.

Entretanto, “por força do disposto no n.º 3 do artigo 320.º da Lei do Regime Geral das Instituições Financeiras, as instituições financeiras não bancárias acima referidas, são liquidadas de acordo com os procedimentos judiciais em geral aplicáveis às empresas comerciais”, reforça.