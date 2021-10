BNA reporta 162 reclamações de fraude

O Banco Nacional de Angola (BNA) registou, de Janeiro de 2019 a Setembro deste ano, um total de 162 reclamações de clientes sobre fraudes, de acordo com a subdirectora do Departamento de Conduta Financeira, , Zélia António.

De acordo com o Jornal de Angola, Zélia António apresentou os dados, nesta segunda-feira (4), na videoconferência da Comissão do Mercado de Capitais (CMC), de abertura a Semana Mundial do Investidor, a realizar-se de 4 a 9 e que contará com sete webinar e vários temas relacionados à promoção da educação financeira.

Segundo os números do BNA, só neste ano de 2021, faltando três meses para o seu termo, já foram registados 71 operações reclamadas. 2020 teve 52 e 2019 com 39 completam a estatística de fraudes em registo.

De acordo com Zélia António, entre os meios mais usados para tentativas de fraudes, 53 foram através de cartões de débito (multicaixas), 27 por depósitos à ordem e 19 nos ATM (terminais de multicaixas) e TPA (Terminais de Pagamentos Automáticos).