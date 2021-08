BNA promove seminário de capacitação para jornalistas

O Banco Nacional de Angola (BNA), realizou, ontem, no auditório Saydi Mingas do Museu da Moeda, a primeira sessão do ciclo de formação dirigido a profissionais de comunicação social, iniciativa inserida no plano anual de actividades do BNA, com o objectivo de partilhar conhecimentos relativos a matérias atinentes à formulação e execução das políticas monetária, cambial, financeira, e de crédito, bem como a gestão do sistema de pagamentos e administração do meio circulante.

Esta primeira edição teve como tema: “BNA: missão e funções à luz CRA e da Lei Orgânica”, onde José de Lima Massano, aludiu que o banco central posiciona-se como uma instituição de aprendizado contínuo, que pretende, no âmbito do seu papel, auscultar os contributos dos jornalistas, enquanto actores responsáveis pela veiculação de informação credível sobre temáticas de natureza económica e financeira, para melhor interpretação e divulgação da actividade do BNA.

Por sua vez, Henrique Dambi, director do Gabinete Jurídico do BNA, destacou o novo modelo de governança, controlo interno e divulgação de informação, à luz do projecto de lei submetido à Assembleia Nacional, no qual o BNA assume a natureza de autoridade administrativa independente, em virtude da alteração da lei de Revisão da Constituição da República de Angola (CRA).

Participaram da formação jornalistas de órgãos públicos e privados, membros da AJECO e do Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), que enalteceram a iniciativa do BNA e apelaram o permanente investimento na formação técnico-profissional, com o sentido de assegurar a prossecução do dever de informar e formar a opinião pública com melhor qualidade.

Refira-se que, a próxima sessão do seminário dirigido a jornalistas das bancadas de economia e finanças, vai se debruçar sobre a condução da política monetária pelo BNA.