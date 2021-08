BNA proíbe bancos de exigir declaração de idoneidade caso um cliente quiser mudar salário de um banco para outro

Os 25 bancos comerciais que operam no sistema financeiro angolano estão proibidos de exigir dos clientes "declaração de idoneidade" no processo de mudança de domicílio de rendimentos", informa o departamento de conduta financeira do Banco Nacional de Angola (BNA), numa carta circular divulgada esta semana.

A decisão foi tomada porque o banco central tomou conhecimento que os bancos comerciais têm condicionado a aceitação da mudança da domiciliação de rendimentos à apresentação de uma declaração de idoneidade/ não devedor, cuja emissão tem sido muito morosa e dispendiosa.

Entretanto, de agora em diante, o BNA sublinha que, caso os bancos comerciais necessitem de verificar a responsabilidade dos clientes no sistema financeiro, devem consultar directamente a Central de Informação de Risco de Crédito (CIRC) do BNA, tendo em conta que a entidade em causa dispõe "internamente de ferramentas para o referido acesso".